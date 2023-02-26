Пермская компания стала дилером китайского производителя спецтехники

Пермское ООО «Агропроф» перестало быть официальным дилером американского производителя спецтехники John Deere. Как пояснил «Ъ-Прикамье» учредитель и гендиректор «Агропроф» Рустам Насыров, ранее компания была официальным дилером John Deere в 10 регионах РФ, но после начала спецоперации John Deere приостановил поставки техники в Россию, и «Агропроф» была вынуждена перепрофилироваться. Теперь пермское предприятие представляет государственную китайскую корпорацию Weichai Lovol.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.lovol.com Фото: ru.lovol.com

«На рынке осталось не так много крупных производителей специализированной техники, которые были бы готовы сотрудничать с компаниями из РФ. Мы выбирали крупнейших, так как привыкли работать в премиальном сегменте»,— сообщил гендиректор «Агропроф». Теперь организация является эксклюзивным дилером Weichai Lovol на территории Приволжского и Уральского федеральных округов. «Агропроф» продает строительные и сельскохозяйственные машины китайской корпорации. При этом общество продолжает заниматься обслуживанием техники John Deere и привозит в РФ машины американского производителя в рамках параллельного импорта.

О приостановке поставок в Россию машин производства John Deere стало известно в начале марта 2022 года. У американской компании есть завод по производству посевной и почвообрабатывающей техники, а также склад запчастей в Домодедово.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Агропроф» зарегистрировано в Перми в 2010 году, единственным учредителем и гендиректором организации является Рустам Насыров. Господин Насыров вместе с пермским перевозчиком Игорем Колесниковым также числится совладельцем ООО «Планета-Тур». «Агропроф» занимается продажами сельскохозяйственной и строительной техники. Как указано на сайте компании, «Агропроф» работает в 11 регионах, среди которых Курганская, Оренбургская, Свердловская области, Башкирия, Удмуртия и другие.