Больше 10 тысяч жителей Сочи приняли участие в обсуждении проектов благоустройства

В Сочи завершились обсуждения проектов благоустройства территорий, которые планируют реализовать за счет курортного сбора в 2023–2024 годах. В них приняли участие больше 10 тыс. жителей города, сообщает пресс-служба администрации курорта.

В этот период за счет курортного сбора планируется реализовать следующие проекты:

Благоустройство ул. Навагинской. Здесь проведут озеленение, организуют системы автополива, обустроят пешеходные переходы, организуют сквер с теневыми навесами.

Благоустройство пешеходной зоны вдоль реки Восточный Дагомыс. На этом участке восстановят парапет набережной, укрепят подпорную стену, уложат новую брусчатку, установят малые архитектурные формы, обустроят ротонду, высадят новые зеленые насаждения, организуют детскую и спортивную площадки.

Благоустройство входных групп в «Сквере влюбленных». Здесь установят современное освещение и проведут декорирование каркаса.

Кроме того, в 15 скверах и парках установят антивандальную мебель, теневые навесы и современное освещение. На четырех общественных территориях в каждом внутригородском районе заменят фонарные столбы. Городские пляжи оснастят системами видеонаблюдения.

Первый этап опроса по выбору объектов проходил на сайте мэрии в декабре прошлого года. Второй этап проводился 19–25 февраля в аккаунтах главы города в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере Telegram. В список для обсуждения также вошли инициативы, собранные через органы ТОС.

«Улучшение объектов на средства курортного сбора — лишь часть большой работы по благоустройству и обновлению Сочи. В Год архитектуры запланировали свыше 120 инициатив. И, конечно, каждый проект будем обсуждать с жителями на личных встречах, сходах и онлайн»,— прокомментировал глава Сочи Алексей Копайгородский итоги обсуждения.

Александр Орлов

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