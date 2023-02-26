Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Два теплохода сели на мель в Волго-Каспийском канале

Теплоходы «Тиам» и «Назмехр» сели на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК). Об этом сообщило управление МЧС по Астраханской области.

Инцидент произошел 25 февраля в 22:00 по местному времени (21:00 мск) на 170-м километре ВКМСК. На иранском теплоходе «Назмехр» находится 1,5 тыс. тонн соли и шесть грузовых автомобилей, теплоход «Тиам» шел без груза.

Как добавили в МЧС, при посадке на мель «Назмехр» получил пробоину, угрозы затопления нет. «Тиан» не поврежден, угрозы затопления также нет.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...