Два теплохода сели на мель в Волго-Каспийском канале

Теплоходы «Тиам» и «Назмехр» сели на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК). Об этом сообщило управление МЧС по Астраханской области.

Инцидент произошел 25 февраля в 22:00 по местному времени (21:00 мск) на 170-м километре ВКМСК. На иранском теплоходе «Назмехр» находится 1,5 тыс. тонн соли и шесть грузовых автомобилей, теплоход «Тиам» шел без груза.

Как добавили в МЧС, при посадке на мель «Назмехр» получил пробоину, угрозы затопления нет. «Тиан» не поврежден, угрозы затопления также нет.

Олеся Павленко