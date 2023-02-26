Сотрудница салона связи в Удмуртии предстанет перед судом за присвоение денег с продажи телефонов

В Удмуртии перед судом предстанет 36-летняя жительница Увинского района, которая работала продавцом-консультантом в салоне сотовой связи. Ее обвиняют в присвоение вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствием установлено, что женщина не вносила в кассу часть средств, вырученных от продажи мобильных телефонов и аксессуаров к ним, присваивая их таким образом. Кроме того, она оставляла себе деньги, полученные от покупателей за проведение операций по оплате услуг операторов мобильной связи.

Свою вину обвиняемая признала. Уголовное дело направлено прокурору с обвинительным заключением для передачи в суд.