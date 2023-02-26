Зарплатные ожидания мужчин в Удмуртии составляют 50 тысяч рублей

В Удмуртии уровень средних ожидаемых заработных плат мужчин составил 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба hh.ru на основе анализа более 18 тыс. резюме. Среди ключевых навыков мужчины выделяют профессиональное владение компьютером, умение работать в команде, организаторские навыки, а также ведение переговоров и грамотную речь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом в топ профессий, которыми интересуются мужчины, вошли водитель — 8%, менеджер по продажам и программист — по 6%. Чаще всего (87%) мужчин работают ради денег, 44% — ради опыта, 37% — ради самореализации, 33% — ради саморазвития, 26% — ради семьи.