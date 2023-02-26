Охрана новых причалов речного вокзала Перми в этом году обойдется в 28 млн рублей

Расходы на охрану пассажирских причалов речного вокзала Перми в текущем году планируется увеличить на 14,8 млн руб. Соответствующая поправка содержится в проекте изменений в закон о бюджете Пермского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Как следует из приложенного к проекту финансово-экономического обоснования, 13,2 млн руб. на эти цели уже заложены в казне региона. Однако приказом Минтранса РФ от 30 сентября 2022 года причалы пермского речного вокзала включены в перечень объектов, охраняемых ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации». В связи с этим требуются дополнительные 4,5 млн руб. на оплату услуг ФГУП, которое теперь будет охранять причалы в период навигации. Еще 10,3 млн руб. необходимы для обеспечения работы мобильного автономного пункта управления обеспечением транспортной безопасности, который будет задействован для охраны причалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство транспорта Пермского края Фото: Министерство транспорта Пермского края

В 2021-2022 годах пассажирские причалы речного вокзала Перми прошли реконструкцию. В местах их расположения провели берегоукрепление, восстановили лестницы и подходы к причалам. Кроме того, были установлены два модульных здания КПП транспортной безопасности, через которые теперь будет осуществляться посадка на теплоходы. Для маломобильных пассажиров оборудовали электрические подъемники, пандусы и уложили тактильную плитку. Работы полностью завершились в декабре прошлого года. Их общая стоимость оценивалась в 405,4 млн руб.