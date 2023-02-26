Охрана новых причалов речного вокзала Перми в этом году обойдется в 28 млн рублей

Расходы на охрану пассажирских причалов речного вокзала Перми в текущем году планируется увеличить на 14,8 млн руб. Соответствующая поправка содержится в проекте изменений в закон о бюджете Пермского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Как следует из приложенного к проекту финансово-экономического обоснования, 13,2 млн руб. на эти цели уже заложены в казне региона. Однако приказом Минтранса РФ от 30 сентября 2022 года причалы пермского речного вокзала включены в перечень объектов, охраняемых ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации». В связи с этим требуются дополнительные 4,5 млн руб. на оплату услуг ФГУП, которое теперь будет охранять причалы в период навигации. Еще 10,3 млн руб. необходимы для обеспечения работы мобильного автономного пункта управления обеспечением транспортной безопасности, который будет задействован для охраны причалов.
Фото: Министерство транспорта Пермского края
В 2021-2022 годах пассажирские причалы речного вокзала Перми прошли реконструкцию. В местах их расположения провели берегоукрепление, восстановили лестницы и подходы к причалам. Кроме того, были установлены два модульных здания КПП транспортной безопасности, через которые теперь будет осуществляться посадка на теплоходы. Для маломобильных пассажиров оборудовали электрические подъемники, пандусы и уложили тактильную плитку. Работы полностью завершились в декабре прошлого года. Их общая стоимость оценивалась в 405,4 млн руб.