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Коммерсантъ FM
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Полянский обвинил запад в давлении на голосовании по резолюции в ООН

Представитель России при ООН Дмитрий Полянский полагает, что западные страны оказывали давление на другие государства при принятии резолюции в Генеральной ассамблее ООН по конфликту России с Украиной.

По словам господина Полянского, западные страны для «ушатывания самых непокорных» за сорок минут до обеденного перерыва прервали заседание и продолжили его через два часа. «За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук»,— написал господин Полянский у себя в Telegram.

Представитель России при ООН считает, что в этом случае были использованы «ковбойские» методы достижения результатов: «коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников за глаза, просили не обижаться и войти в положение»,— заявил Дмитрий Полянский.

Резолюцию к годовщине российской военной операции на Украине поддержала 141 страна. Против выступили семь государств: Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Эритрея. 32 страны воздержались, среди них Китай, Индия, Армения, Казахстан и Иран.

Принятая 141 государством резолюция призывает Россию вывести войска с территории Украины «в пределах ее международно признанных границ» и прекратить удары по критически важной инфраструктуре страны.

Военная операция на Украине

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