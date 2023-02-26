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Коммерсантъ FM
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В Израиле прошли многотысячные протесты против судебной реформы

По всему Израилю прошли протесты против судебной реформы. По данным Times of Israel, в протестах по всей стране участвовали сотни тысяч человек. Как отмечает Jerusalem Post, на митингах задержали 21 человека.

Как сообщили в пресс-службе израильской полиции, вечером в субботу протестующие на окраине Тель-Авива жгли шины и доски. Десятки демонстрантов с факелами прорвали баррикады полиции и вышли на полосы Аялонского шоссе. Затем протестующие перекрыли дорогу. В результате начались задержания митингующих.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на фоне массовых протестов из-за судебной реформы в стране призвал израильтян к диалогу. Законопроект, реформирующий судебную систему, был одобрен в первом чтении 20 февраля. Поправки расширяют полномочия правительства по отбору судей, а также ограничивают полномочия Верховного суда по отмене законов.

Анастасия Ларина

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