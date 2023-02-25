Главную награду Берлинале завоевал документальный фильм «На Адаманте»

Объявлены победители 73-го Берлинского кинофестиваля, его главную награду — «Золотого медведя» — получила французская документальная лента «На Адаманте», которую снял Николя Филибер. «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру достался 74-летнему французу Филиппу Гаррелю за драму «Плуг».

«Серебряного медведя» за главную роль получила София Отеро («20 тысяч видов пчел»), за лучшую второстепенную роль награждена Теа Эре за фильм «До конца ночи». «Серебряный медведь» за лучший сценарий достался Анджеле Шаналек за «Музыку».

Принимая главный приз Берлинале, господин Филибер сказал, что был глубоко тронут решением жюри присудить его документальному фильму, а не художественному произведению. «Этот документальный фильм сам по себе можно считать кинофильмом»,— сказал режиссер (цитата по Reuters).

Берлинале стартовал 16 февраля, его закрытие пройдет 26 февраля. Председательствовала на нем американская актриса Кристен Стюарт.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Оттенки тележности».

Мария Федотова