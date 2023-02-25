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Коммерсантъ FM
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В Дагестане по подозрению в хищении газа на 150 млн руб. арестованы четыре человека

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу четырех фигурантов дела о хищении газа на сумму более 150 млн руб., сообщило следственное управление СКР по Дагестану. Подозреваемые арестованы на два месяца.

21 февраля сообщалось о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту мошеннических действий, «совершенных должностными лицами ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" и владельцами тепличных хозяйств республики».

По версии следствия, с октября 2021 по апрель 2022 года они через манипуляции с приборами учета похитили газ в объеме 22 288,066 тыс. кв. м, нанеся ущерб государству на сумму более 150 млн руб. В рамках расследования в офисе ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» прошли обыски.

По подозрению в хищении природного газа задержали четырех местных жителей, сообщило управление СКР по Дагестану 22 февраля. Были задержаны два сотрудника «Газпром межрегионгаз Махачкала», сельский чиновник и работник тепличного хозяйства.

Мария Федотова

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