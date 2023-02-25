Двух жителей Кубани арестовали за изготовление 2 кг наркотиков

В Краснодарском крае под стражу заключили двух молодых людей в возрасте 21 год и 30 лет за изготовление 2 кг мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Молодые люди занимались производством наркотиков в подпольной лаборатории, которую организовали в арендованном доме в селе Первомайское. Помимо запрещенных веществ оперативники нашли и изъяли оборудование, прекурсоры и упаковочный материал. Полиция считает, что они планировали продать самодельную «синтетику» через тайники-закладки.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Полиция продолжает его расследование.

Татьяна Ручкина

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