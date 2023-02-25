На Кубани за год произвели 1,6 млрд куриных яиц

В 2022 году в Краснодарском крае произвели 1,6 млрд штук куриных яиц, более 1,6 млн тонн молока и почти 603 тыс. тонн мяса. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«За цифрами и рекордами стоят простые люди — трудолюбивые и заботливые, преданные своему делу. Своим ежедневным тяжелым трудом от рассвета до заката они решают задачи по обеспечению продовольственной безопасности не только края, но и всей страны», - отметил губернатор.

По итогам конкурса профессионального мастерства три победителя-животновода выиграли автомобили. Ими стали оператор машинного доения Юрий Батуринец из Щербиновского района, специалист по искусственному осеменению КРС Антонина Ромашкина и глава фермерского хозяйства Любовь Команова из Кореновского района.

Татьяна Ручкина

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