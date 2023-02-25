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В Сатке полиция задержала пенсионера за ложное минирование учебного заведения

В Сатке полицейские задержали местного жителя 1957 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения по телефону сообщил о несуществующей угрозе для местного учебного заведения.

Как сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области, прибывшие на место силовики осмотрели здание и не нашли в нем подозрительных предметов, после чего выяснили, кто звонил, и задержали злоумышленника.

В отношении лжеминера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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