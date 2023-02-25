«Молот» начал уступать в серии плей-офф

В Красноярске прошел третий матч в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата ВХЛ между красноярским "Соколом и пермским «Молотом»". Гости первыми открыли счет. Отличился Константин Пархоменко. После перерыва пермяки пропустили две шайбы, но сумели отыграть их в третьем периоде. Голы на счету Дмитрия Тювилина и Вячеслава Ушенина. Основное время матча завершилось вничью 3-3. В дополнительное время удачливее оказались хоккеисты «Сокола». Эта победа позволила им повести в серии игр до четырех побед 2-1.

Следующий поединок состоится 26 февраля, так же в Красноярске.