В Сочи для здания управления охраны правительственных дач утвердили охранное обязательство

Для здания главного управления охраны правительственных дач в Сочи, которое является объектом культурного наследия регионального значения, оформили охранное обязательство. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Мероприятия по разработке и утверждению документов в целях государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края осуществляются постоянно и направлены на сохранение памятников истории и культуры, а также исторического облика городов и станиц», – сказал замгубернатора Кубани Роман Лузинов.

Специалисты осмотрели объект культурного наследия и составили акты его технического состояния. Кроме того, с собственником были согласованы необходимые работы и сроки их проведения, а также условия доступа к памятнику.

Здание главного управления охраны правительственных дач находится на Курортном проспекте, 113. Первую, четвертую и седьмую дачи спроектировал в 1934 году Мирон Мержанов, который был личным архитектором Иосифа Сталина и создавал проекты дачи главы государства и других высших руководителей СССР в Подмосковье и на Черноморском побережье. Здания возвели в период реконструкции Сочи-Мацестинского курорта и освоения новых территорий. Сейчас в них находятся один из корпусов санатория «Зеленая роща» и Сочинское отделение Русского Географического общества.

Татьяна Ручкина

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