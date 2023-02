The Rolling Stones сыгрались с музыкантами The Beatles

The Rolling Stones и бывшие участники The Beatles готовятся выпустить совместный альбом. Как стало известно изданию Variety, группа Мика Джаггера и Кита Ричардса работает над пластинкой с Полом Маккартни и Ринго Старром в Лос-Анджелесе. Какие композиции войдут в альбом, неизвестно. Но некоторые подробности о проекте все же появились, к примеру, сообщается, что Маккартни записал несколько партий на бас-гитаре.

Фото: KMazur / WireImage / Getty Images

Даже в 1960-е годы музыканты из двух британских групп почти не сотрудничали, были лишь редкие исключения. Так, кавер-версия песни The Beatles I Wanna Be Your Man стала одним из синглов The Rolling Stones, а на записи еще одной песни группы We Love You звучит бэк-вокал Джона Леннона и Пола Маккартни.

Новый альбом можно назвать довольно рискованным экспериментом, полагает музыкальный критик “Ъ” Борис Барабанов: «Я думаю, что такая коллаборация интересна, прежде всего, для поклонников The Beatles и The Rolling Stones. Но это в сегодняшнем мире не такая уж и большая аудитория. Новые произведения для музыкантов — это всегда риск. В случае с двумя легендарными группами это значит соревнование с самими собой 50-60-летней давности, а тогда это были непревзойденные вершины, даже для них самих. Пробьются ли они в чарт? Я думаю, нет. В чартах находятся совсем другие артисты. Это либо какой-то коммерческий R&B, либо это K-pop.

Могу предположить, что вся эта история очень выгодна Полу Маккартни, потому что он последние два или три года после выхода его альбома McCartney III активно занимается повышением прибыльности своего бренда.

Снимают фильмы про него самого, про студии, где он записывался. Он участвует в каких-то самых разных коллаборациях, проектах. The Rolling Stones занимаются практически только тем, что играют концерты. И в этом смысле, мне кажется, что можно утверждать, что такая коллаборация находится в русле нынешней финансовой политики Маккартни. В принципе Rolling Stones настолько крутые, что они без такого проекта вполне могли бы обойтись».

По информации Variety, продюсером проекта выступит Эндрю Уотт, который уже работал с Оззи Осборном — музыкант получил в этом году две премии Grammy. По мнению музыкального журналиста Александра Кондукова, у альбома, который The Rolling Stones записывают с Полом Маккартни и Ринго Старром есть серьезные перспективы, особенно если музыканты отправятся в совместный тур:

«Ждать каких-то сенсационных результатов от этого ностальгического проекта не стоит. Вместе с тем моднейшей Эндрю Уотт — это человек, который только что поднял с колен Игги Попа, записав ему альбом. Он такой мастер коммуникации внутри бизнеса и сейчас вращается внутри лиц старшего поколения. Он и с Оззи Осборном работал. По-моему, записался уже с Полом Маккартни. Вполне возможно, он как раз и будет связным звеном между The Beatles и The Rolling Stones. Тем более сейчас последним нужен барабанщик, а у The Beatles в оставшихся членах как раз он и есть.

То есть фактически басист Пол Маккартни и барабанщик Ринго Старр могут войти в состав концертной группы The Rolling Stones.

И вот тогда они вполне могут заработать гигантское количество денег, как минимум 5 млн фунтов за концерт, никак не меньше. Вместе с тем не думаю, что аудитория The Rolling Stones и The Beatles будет ждать каких-то новых хитов. Все будет строиться вокруг лейбла Universal. Сейчас музыкальный бизнес должен хвататься за такие проекты, как симбиоз Rolling Stones и Beatles, и качать деньги».

The Rolling Stones не выпускали альбомов с новыми песнями с 2005 года. Тогда пластинка под названием A Bigger Bang возглавила национальные чарты девяти стран. За время гастролей, приуроченных к выходу альбома, группа заработала почти $560 млн. Тур стал одним из самых коммерчески успешных в истории музыкальной индустрии.

Анна Маргулис