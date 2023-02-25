В Сочи разыскивают водителя, сбившего на переходе подростка

Полиция Сочи разыскивает водителя, который сбил на переходе подростка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

24 февраля в 18:40 в районе 32 дома по улице Бытха водитель одной из машин сбил 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП подростку потребовалась медицинская помощь.

Водителя и марку автомобиля установить не удалось. Госавтоинспекция Сочи просит очевидцев происшествия и лиц, располагающих какой-либо информацией о ДТП, сообщить в дежурную часть по телефону 268-00-03 или электронной почте gai_sochi@mail.ru.

Татьяна Ручкина

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