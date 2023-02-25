В Керченском проливе ввели штормовое предупреждение из-за усиления ветра

В Керченском проливе ввели штормовое предупреждение из-за усиления южного ветра. Об этом сообщает Минтранс РФ.

По прогнозу Росгидромета, 25 февраля в Керченском проливе будет ветер до 12-17 м/сек. Осадков не ожидается, видимость хорошая, высота волн составит 70-120 см, температура воздуха +10-12°С, температура воды в море +2-3°С.

С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны паромы перевезли 91,3 тыс. пассажиров, 71 тыс. единиц автотранспорта и 8 тыс. железнодорожных вагонов. Всего паромы выполнили почти 2,3 тыс. рейсов.

Татьяна Ручкина

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