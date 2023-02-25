Верховная рада увеличила пограничную полосу с Россией до двух километров

Пограничная полоса на границе Украины с Россией и Белоруссией будет увеличена до двух километров. Закон об этом приняла Верховная рада на заседании 24 февраля. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Пребывание, проживание, въезд и выезд, а также производственные работы, не связаные с обороной и охраной границы, будут запрещены в приграничной полосе.

Для въезда и выезда, а также пребывания, проживания и производственных работ будут необходимы специальные разрешения. Их будет выдавать соответствующий орган Госпогранслужбы в определенном правительством порядке.

В Госпогранслужбе пояснили, что полоса вдоль границ с Россией и Белоруссией будет «практически заминированной территорией».

С другими странами сохраняется пограничная полоса 30–50 м от линии границы на суше или от берега пограничной реки, озера или другого водоема.

Олеся Павленко