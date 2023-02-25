На Кубани за сутки COVID-19 заразились 150 человек

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 150 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 61 случай, в Тихорецком районе — 16, в Тимашевском районе — 11, в Тбилисском — девять. По восемь заболевших обнаружили в Геленджике, Новороссийске и Сочи, шесть — в Кавказском районе, пять — в Павловском, четыре — в Крымском и три — в Калининском. Еще по два случая заражения обнаружили в Армавире, Курганинском, Мостовском и Приморско-Ахтарском районах, по одному — в Анапе, Динском и Северском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1327 человек, в стационарах — 261. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 349 155 случаев заражения инфекцией. Из них с выздоровлением выписали 336 415 человек, скончались — 11 152 пациента.

Татьяна Ручкина

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