Парламентарии ушли от деклараций

Депутатов госсовета Удмуртии, не работающих там на постоянной основе, освободили от обязанности ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе. Теперь декларации должны будут подавать только парламентарии на постоянной основе — председатель госсовета, его заместители и некоторые руководители фракций и комиссий. Публиковаться они будут только в обобщенном виде без персональных данных. Норма вступает в силу с 1 марта 2023 года. Депутаты принятые поправки объяснили приведением в соответствие с федеральным законодательством. Эксперты говорят, что с одной стороны, общественности уже не столь интересны доходы депутатов, а подача декларации связана с бюрократическими сложностями. С другой стороны, они оставались дополнительным элементом контроля со стороны избирателей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Депутаты госсовета Удмуртии и муниципальных советов теперь будут отчитываться о доходах и имуществе только после избрания. Ежегодно декларации будут обязательны только для парламентариев, которые работают там на постоянной основе. Для депутатов, исполняющих обязанности без отрыва от основной работы, отчитываться необходимо только если за последний год они совершали сделки выше, чем были доходы из семьи за три года. Если таких сделок не было, депутаты на непостоянной основе только уведомляют об этом комиссию госсовета до 1 апреля. Такие изменения в республиканские законы «О Госсовете Удмуртии», «О статусе депутатов Госсовета Удмуртии» утвердили на сессии республиканского парламента 22 февраля. Изменения начнут действовать с 1 марта 2023 года.

Председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы госсовета Петр Фомин пояснил, что изменения вносятся из-за принятых поправок в федеральное законодательство.

На официальных сайтах госсовета и органов местного самоуправления теперь будет размещаться только обобщенная информация об исполнении депутатами обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. При этом в этой информации будут отсутствовать персональные данные, позволяющих идентифицировать парламентария и принадлежащее ему имущество.

Эти решения на сессии поддержали 45 депутатов из присутствовавших на сессии 49, один человек воздержался.

Напомним, впервые депутаты госсовета Удмуртии отчитались о доходах и имуществе в 2011 году. С 2017 года за отказ их декларировать ввели наказание в виде лишения мандата. В настоящее время на постоянной основе в госсовете работают председатель, его заместители, некоторые руководители постоянных комиссий и фракций, а также некоторые их заместители. Это порядка 12 человек из 60 депутатов.

Руководитель фракции КПРФ в госсовете Удмуртии Владимир Бодров отмечает, что для муниципальных депутатов подавать сведения о доходах ежегодно было сложной задачей и был велик риск ошибок. Он привел в пример ситуацию бывшего депутата гордумы Ижевска Сергея Иванова, который забыл указать имущество своего новорожденного ребенка и из-за этого был лишен мандата. Позднее в законодательство внесли изменения, смягчающие наказание за ошибки в декларациях. «Что касается депутатов госсовета, то я не вижу никаких проблем, чтобы они продолжали отчитываться о доходах и имуществе. В госсовете, как известно, есть и руководители крупных предприятий, и учителя, и представители малого бизнеса. Все понимают, какой у них может быть доход по основному месту работы и что он сильно отличается. Декларации — это такой элемент открытости. Хотя для кого-то во время выборов они становятся предметом для спекуляций»,— отметил Владимир Бодров.

Руководитель фракции СРЗП Игорь Стрелков считает, что отмена обязанности декларировать доходы для тех, кто не работает в госсовете постоянно, логична. Многие депутаты являются руководителями предприятий и ведут большой объем отчетности по своим организациям. Депутатская деятельность для них — это общественная нагрузка, за которую они получают лишь небольшую компенсацию на понесенные расходы — ГСМ или бумагу. Декларации всегда были элементом бюрократии, общественного интереса они не вызывали, говорит депутат.

По мнению директора центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС Максима Тенсина, «большой трагедии» в принятых изменениях он не видит с одной стороны, так как «раньше как-то обходились без этого».

«С другой стороны, вводилось декларирование доходов и имущества для предупреждения коррупции. Их можно было анализировать и искать возможное влияние принятых решений депутата на его заработок, выводить конфликт интересов. Да, такой работой занимались отдельные эксперты, а не широкая общественность. Теперь таким образом умирает еще один элемент публичного контроля деятельности представительных органов власти»,— говорит эксперт.

Политолог Александр Балицкий отмечает, что среди причин принятия таких изменений на федеральном уровне называлось и нежелание представителей бизнеса идти в законодательные органы из-за необходимости отчитываться о доходах. Это приводило к тому, что крупные предприниматели отправляли в региональные парламенты своих представителей ниже рангом и через них влияли на принятие решений. Господин Балицкий считает, что интерес к депутатской деятельности в последние годы снизился у бизнеса, так как реальными ресурсами и полномочиями они не обладают. «То есть дело не в декларациях. Показанные депутатами-предпринимателями большие доходы не влияют негативно на отношение к ним избирателей. Хорошо обеспеченные люди становятся депутатами, набрав достаточно голосов. Просто сейчас быть депутатом уже не столь важно, особых преимуществ для бизнеса это не дает. Кто-то помогает избираться своему топ-менеджменту, а кто-то ищет другие пути влияния на ситуацию в регионе»,— говорит эксперт.

Михаил Красильников