Власти хотят выделить 2,4 млн рублей на лекции по геополитике, исторической памяти и финансовой грамотности

Краевые власти предложили выделить ГБУ центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» дополнительные средства на организацию в Прикамье лекций от российского общества «Знание». Как указано в пояснительной записке к поправкам в бюджет Пермского края на 2023-2025 годы, на эти цели планируется выделять по 2,4 млн руб. в год.

Всего региональные власти планируют провести не менее 600 лекций для старших школьников, студентов и работающей молодежи. Эти мероприятия будут посвящены сохранению исторической памяти, современной геополитической ситуации, пропаганде отечественной науки, а также финансовой, юридической и цифровой грамотности. Поправки в бюджет планируется рассмотреть на мартовском заседании заксобрания Пермского края.