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Коммерсантъ FM
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«"Б12" все же оказался рестораном "про еду"»

Дарья Цивина — о кухне заведения

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, каким получилось пан-азиатское меню «Б12» и что там стоит попробовать в первую очередь.

Фото: «Б12»

Фото: «Б12»

Ресторан «Б12» на Большой Никитской — один из последних проектов Alba Group, громко заявившей о себе в прошлом году французским LouLou и испанским «Югом 22» под руководством очень толкового бренд-шефа Леонида Иванова. С его приходом кухня в заведениях холдинга вышла на новый качественный уровень: цыпленок в соусе из сморчков в LouLou, как и в испанское мезе «Эскаливада» в «Юге», — блюда на все времена.

Тем приятнее, что «Б12», где дебютировал шеф-повар Олег Шин, ранее работавший в Cutfish, Buba by Sumosan, Tokyo Sushi, уверенно закрепил этот успех. «Б12», несмотря на все гламурные уловки вроде выбора палочек по цвету, атмосферной чайной церемонии без правил и обилию в меню фуа-гра, черной икры и трюфеля, все же оказался рестораном «про еду» и этим выгодно отличается от большинства соседей-конкурентов.

Пан-азиатское меню лихо балансирует между московским fine dining и юго-восточным стритфудом, причем внимание следует обратить как раз на последний, поскольку куриные лапки и утиные язычки пока что куда реже встречаются в Москве, чем вагю с трюфелем и морские ежи с тартаром из лагустинов и черной икрой. Очень советую вьетнамские паровые булочки бао с говяжьим ребром и перечным соусом за 550 руб., по мне так лучшие в городе, и рваное говяжье сердце за 800.

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