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Сотрудника УФСИН в Удмуртии предостерегли от разглашения гостайны

Сотруднику УФСИН России по Удмуртии вынесли официальное предостережение о недопустимости разглашения государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ по республике, сотрудник обрабатывал электронный образ документа, который содержал составляющие государственную тайну сведения, на неаттестованной технике, имеющей подключение к локальной сети учреждения.

Отмечается, что таким образом не исключалась возможность ознакомления со сведениями других лиц.

Официальное предостережение объявлено в целях предупреждения совершения преступления.

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