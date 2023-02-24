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Коммерсантъ FM
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В США россиянину предъявили обвинение в контрабанде оборудования для ФСБ России и КНДР

Суд восточного округа Нью-Йорка предъявил обвинение генеральному директору компании «Радиотестер» Илье Балакаеву. По данным следствия, он контрабандой вывозил из США оборудование, которое можно использовать в целях контрразведки. Получателями оборудования были ФСБ России и власти КНДР. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Следствие считает, что Илья Балакаев вывез из США более 40 устройств для последующей передачи ФСБ. В обвинительном заключении говорится, что в период с 2017 года по настоящее время Илья Балакаев работал по контракту с управлением ФСБ, отвечающим за безопасность связи для правительства России.

ФСБ якобы заказало у него ремонт анализаторов спектра и генераторов сигналов, а также устройств, используемых для обнаружения аппаратуры наблюдения и передачи скрытых данных. Для этого Илья Балакаев создал сеть физлиц в США: они покупали оборудование, которое затем контрабандой вывозилось из США.

Кроме того, Илья Балакаев обвиняется в незаконном экспорте газоанализатора и связанного с ним программного обеспечения из США в Россию в интересах КНДР. Ему может грозить до 75 лет тюремного заключения. С 24 февраля компании «Радиотестер» было отказано в экспортных привилегиях в США на 180 дней с возможностью продления.

На сайте «Радиотестера» говорится, что компания «помогает оперативно решить вопросы поставок и ремонта измерительной техники иностранного производства».

Анастасия Ларина

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