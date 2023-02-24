«Самые апокалиптические сценарии не сбылись»

Российские миллиардеры за год конфликта на Украине потеряли $67 млрд. Такие данные приводит Bloomberg. Наибольшие потери — $6,7 млрд — понес основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. На втором месте председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин, его состояние уменьшилось на $5,8 млрд. Замыкает тройку Роман Абрамович, потерявший $5,6 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил других предпринимателей, в том числе фигурантов списка Forbes, как спецоперация на Украине отразилась на их бизнесе:

Александр Ивлев, независимый консультант: «Не вижу, что, например, рынок аудиторских услуг сильно просел. Компании из бывшей большой четверки по сути своей были российскими. Не все международные организации ушли с рынка. Конечно же, меняется операционная модель, цепочки поставок. Новые продуктовые линейки, большие игроки, подобные SAP, Oracle были в России многие годы. Сейчас в политику новых российских IT-решений приходят консультанты, которые помогают имплементировать. Стоит вопрос, а каким образом реорганизовать некоторые виды консалтинга. Нужно будет посмотреть на смещение фокуса клиентов и приоритет их заказов. Стоит ожидать большое количество трансформационных процессов в различных областях. Самое главное, чтобы были четкие и понятные правила игры, большое внимание нужно уделять тому, чтобы не было утечки мозгов». Олег Сысуев, президент Альфа-банка: «Мы рассматривали разные сценарии. И самые апокалиптические не сбылись. Банковская система Российской Федерации в хорошей форме. В основном влияние связано с санкциями. Думаю, что мы в этом отношении самые пострадавшие. Альфа-банк понес потери из-за заморозки наших активов в зарубежных платежных системах и банках. Мы активно работали с международным рынком, выпускали евробонды, производили заимствования за рубежом. С точки зрения долларов, в 2023 году мы заработали в два раза меньше, чем в прошлом. Смотрим в сторону Азии, Китая. Основные сложности возникли с поддержанием уровня сервиса, который был основан на в основном западных технологиях, связанных с мобильным банком, с интернет-банком. Для нас самое главное — замещение этих технологий». Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь»: «Мы подпали под девятый пакет санкций и потеряли весь экспорт в Евросоюз. Ищем другие каналы сбыта. Российский рынок хоть и не сильно упал, но и не вырос. Ожидания были, конечно, более пессимистичные. Но некая условная стабильность присутствует. Объем продаж в России снизился несильно, он пока еще держится на уровне того, что мы видели до начала спецоперации. Совокупный спрос в инфраструктурном строительстве более или менее крепкий. Очень сильно просел сегмент индивидуального жилищного строительства. Сейчас больше занимаемся реконструкцией оборудования в силу того, что на это появилось время. До СВО у нас оборудование было загружено на 100%, не было даже временного окошка, чтобы его ремонтировать. Будем готовиться к следующему циклу роста, все равно когда-нибудь он наступит».

Ранее рейтинг самых обедневших в 2022 году российских бизнесменов также составил Forbes. В список среди прочих попали основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и основатель Тинькофф-банка Олег Тиньк.ов. Притом состояние некоторых миллиардеров, как отмечает Bloomberg, напротив, выросло. Например, гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев увеличил его на $2,1 млрд.

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Елизавета Скобцова