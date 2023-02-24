«Трактор» выиграл у «Автомобилиста» в гостевом матче

Хоккейный клуб «Трактор» у «Автомобилиста» (Екатеринбург) со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. По итогам 67 игр челябинская команда заработала 70 очков.

Счет в матче открыли гости — в первую минуту игры отличился Никита Сошников. Закрепил преимущество «черно-белых» Михаил Горюнов-Рольгизер. Конец периода отметился удалением у хозяев льда. Во втором отрезке игры разрыв в счете увеличили Михаил Котляревский и Никита Сошников, который оформил дубль.

Одну шайбу «Автомобилисту» отыграл Кертис Волк. Закрепил победу «Трактора» в завершение матча Владимир Ткачев.