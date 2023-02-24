Мобилизованный из Ярославской области погиб в СВО

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб военнослужащий Андрей Смирнов 2000 года рождения. Об этом сообщили в администрации Некрасовского района. Уроженец села Путятино Некрасовского района с 2022 года работал на Грешневском молочном комплексе слесарем, а 10 октября прошлого года был призван по мобилизации.

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В администрации сообщили, что у мужчины остались младшие братья и сестры.

«Отпевание состоится 26 февраля (в воскресенье) в 11:30 в Яковлевском храме города Ярославля (недалеко от Ярославской областной клинической больницы)»,— говорится в сообщении администрации.

Алла Чижова