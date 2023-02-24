В Белгородской области отремонтируют более 30 км железнодорожных путей

Капитальный ремонт свыше 30 км железнодорожных путей планируется провести в Белгородской области проведут в Белгородской области в 2023 году, рассказали в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД). Работы компания намерена начать уже в марте. Планируется использовать технологию «закрытый перегон», позволяющую пропускать поезда по одному из путей в оба направления по спецграфику.

На перегоне Свекловичная — Готня (14,3 км), станциях Кривцово, Готня и Бирюч планируется заменить верхнее строение пути, а также уложить новую рельсошпальную решетку. Перегон Алексеевка — Хлевище (16,3 км) ожидает полная замена рельсов и глубокая очистка балласта, а также замена 24 стрелочных переводов на новые — на станциях Готня, Алексеевка, Бирюч, Валуйки, Волоконовка, Котел, Пост 90 км, Стойленская и Старый Оскол.

Владимир Зоркий