Больше 800 жителей Удмуртии с признаками опьянения доставили на медосвидетельствование в январе

За январь 2023 года в кабинеты медосвидетельствования Республиканского наркодиспансера доставили 872 жителей Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, это нарушители правопорядка, нетрезвые водители и лица с подозрением на наркотическое опьянение.

«Традиционно в праздничные дни, которых в январе было немало, увеличивается количество несчастных случаев с участием или по вине людей в состоянии опьянения. Употребив спиртные напитки, человек теряет концентрацию, его внимание притупляется. Также алкоголь серьезно снижает скорость реакции, что очень важно при управлении автомобилем. Если трезвый человек реагирует в течение 0,8 секунд, что является нормой, то употребивший спиртное – за 5-6 секунд»,— рассказал врач психиатр-нарколог, заместитель главного врача по экспертной работе Республиканского наркодиспансера Андрей Иванов.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова рекомендует в текущие праздничные дни отказаться от злоупотребления алкоголем и провести время с семьей, на свежем воздухе.