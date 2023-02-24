Бизнесу не хватает руководства

В российских компаниях не хватает руководителей. Владельцы компаний называют три основные причины, почему не могут подобрать квалифицированный персонал. Во-первых, две волны релокации в 2022 году «вымыли» из России сотни опытных управленцев. Те, что остались, претендуют на чрезмерно завышенные зарплаты, но главное — у большинства работников нет навыков, которые необходимы в кризисное время. Данные опросов «Работа.ру» и «СберПодбор» говорят о том, что многие соискатели не хотят брать на себя руководящие функции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Некоторых претендентов отказываются нанимать и сами владельцы бизнесов, в аутсайдерах оказались бывшие топ-менеджеры из международных корпораций, говорит управляющий директор MidlandHunt Марина Степанова:

«Многие сотрудники в западных компаниях не отвечали за фактический результат, то есть они были членами команды, и ответственность была групповая. А сейчас каждый сам должен ставить цель и ее достигать. То есть уже не получится так: работаешь в Procter & Gamble, вкладываешь большие маркетинговые бюджеты, и компания полетит или не полетит — это уже не важно. Такие сотрудники привыкли к тепличным условиям, поэтому российский бизнес зачастую не берет кандидатов из западных компаний.

Сейчас нужно уметь работать в постоянно меняющейся среде, в условиях стресса. Многие соискатели нереалистично себя оценивают, не понимают, что востребовано рынком здесь и сейчас, какие задачи стоят перед российским бизнесом в том числе. То есть нужны неумение работать в ситуации стресса, недостатка ресурсов при максимальной нагрузке.

Люди быстро привыкают к комфорту. И вот многие, кто вышел из западных компаний, получили гарантированные бонусы за полгода, некоторые за 12 месяцев, расслабились и не стали искать себе новую работу. И они даже не понимают, что им сейчас никто не сможет гарантировать тот же оклад на новом месте работы».

Сейчас рассчитывать на высокое кресло в престижной компании с большой зарплатой могут специалисты лишь в нескольких отраслях. Конкуренция за управленцев идет в IT-сфере, в производственном секторе и в строительстве, говорит генеральный директор кадрового агентства «ВИЗАВИ» Валерия Дворцевая:

«Топ-менеджмент и компании приблизительно одинаково и честно устроены относительно друг друга. Они всегда смотрят на сторону. И компании ищут кого-то более эффективного, и топ-менеджмент всегда мониторит, есть ли что-то более интересное на рынке. С одной стороны, все хотят стабильности и поэтому посматривают на сторону, но очень опасливо, народ сейчас очень аккуратно меняет работу. С другой, компетенции и требования меняются, поэтому, конечно, востребованность есть.

Топ-менеджеры, которые занимаются информационной безопасностью, нужны как никто. А, например, HR-директора, увы, у них все сложнее с поиском работы. Поэтому все зависит, конечно же, от позиций. Изменилось требование к компетенциям. Сотрудники, которые работали в культуре правил, сейчас не очень востребованы и плохо адаптируются. Нужны и быстро адаптируются люди, которые работают в культуре быстрого принятия решений, умеют работать в неопределенности, в прогностической аналитике. Наверное, я бы еще сказала про производство и стройку. Это три самых востребованных отрасли».

Базовые требования к потенциальным начальникам остаются неизменными с 2022 года. Практически во всех вакансиях ищут людей с конкретным отраслевым опытом, готовых и умеющих брать на себя ответственность, сообщило кадровое агентство UTEAM. При этом чаще от кандидатов стали требовать опыта работы на азиатских рынках — количество таких вакансий выросло на 34% по сравнению с 2022 годом.

Светлана Белова