«Автомобилист» в Екатеринбурге встретится с «Трактором»

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге в пятницу, 24 февраля, сыграет с челябинским «Трактором». Для свердловчан это будет последняя домашняя встреча в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2022/2023. Матч начнется в 17:00.

С начала сезона команды встречались пять раз, в трех матчах победу одержал «Трактор». В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает пятое место (81 балл). «Трактор» располагается на девятой строчке (68).

Матчи регулярного чемпионата завершатся 26 февраля. После этого начнется плей-офф, в рамках которого по восемь лучших команд из конференций проведут игры на вылет. В текущей раскладке «Автомобилист» выходит на «Салават Юлаев», а «Трактор» рискует не вступить в борьбу за Кубок Гагарина.

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