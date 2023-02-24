Самолет «России» экстренно сел в Красноярске из-за разгерметизации салона

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Россия» экстренно сел в аэропорту Красноярска из-за разгерметизации салона. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Самолет летел по маршруту Сочи-Красноярск. По данным СКР, в самолете находилось 167 пассажиров, из них 21 — дети, а также 8 членов экипажа. По факту произошедшего проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

Как пояснили в авиакомпании «Россия», датчик регулировки давления в кабине сработал за три минуты до начала снижения. «Экипаж принял решение выпустить в салоне кислородные маски. Посадка самолета в аэропорту Красноярска прошла благополучно, точно по расписанию»,— сказано в сообщении компании (цитата по ТАСС). Специалисты проверяют самолет, добавили в пресс-службе.

Олеся Павленко