Шуховскую пожарную каланчу восстановят в Нижегородской области

Активисты восстановят пожарную каланчу конструкции инженера Владимира Шухова в поселке Ляхово Балахнинского района, сообщили волонтеры движения «Том Сойер Фест». Вышка является объектом культурного наследия регионального значения.

Каланча построена в 1935 году. «Вышка не имеет первоначального вида, поскольку утрачены деревянные настилы площадок и крыша»,— сообщили волонтеры. Чтобы восстановить объект, активисты присоединились к всероссийскому движению «Том Сойер Фест». Подготовительные работы начнутся 1 марта, завершить работы планируется до 28 августа — ко дню рождения инженера Шухова.

Организаторы ищут волонтеров и партнеров, чтобы привлечь средства на покупку стройматериалов и инструментов, оплату работы специалистов на сложных участках и проведение мероприятий.

Анастасия Ереимна