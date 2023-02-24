На Крымском мосту приостановят движение поездов и автомобилей из-за ремонта

Движение поездов и автомобилей на Крымском мосту приостановят из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ограничение на движение транспорта по направлению Керчь — Краснодар будет действовать 24 февраля в период с 11:00 до 12:00.

Ранее Минтранс РФ сообщил о возобновлении движения по восстановленной автомобильной части Крымского моста. Ремонтные работы были завершены с опережением графика на 39 дней. Строители заменили по четыре пролетных строения на обеих сторонах моста, уложили дорожное покрытие и установили мачты освещения.

Анастасия Донскова

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