Алессандро Сафина, «Воскресение» и «Четыре капли»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать «Рождение мира», песни Виктора Цоя и группы «Кино», голос Алессандро Сафина, в Коляда-театре увидеть премьеры спектаклей «Четыре капли», в галереях посетить «рыбную» выставку кузнеца Алексея Потоскуева, а в кино — вспомнить Бориса Немцова. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители на концерте

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Зрители на концерте

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В субботу, 25 февраля, в концертном зале «Свобода» состоится юбилейный концерт нижегородской панк-группы F.P.G (Fair Play Gang), которой исполняется 25 лет. В программе — хиты девяти полноформатных релизов, изданных за все время существования группы. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В киноконцертом зале «Космос» 26 февраля состоится концерт танцующего оркестра Concord Orchestra с новым симфоническим рок-шоу «Рождение мира». Каждая композиция посвящена отдельной стране, которая обладает собственным величием и музыкальными традициями. Произведения прозвучат в разных манерах исполнения мировой музыки с использованием национальных инструментов. Интерактивной декорацией к композициям станут видеоинсталляции, иллюстрирующие как восход солнца и природу, так и индустриальные и архитектурные пейзажи, а также индийские храмы, Великую Китайскую стену, Большой каньон, тайгу, каналы Венеции и фьорды. Стоимость билета — от 1,6 тыс. руб.

На площадке ресторана «Максимилианс» 28 февраля выступит группа «Черный квадрат». В исполнении музыкантов прозвучат песни Виктора Цоя и группы «Кино». Напомним, в прошлом году исполнилось 60 лет со дня рождения Виктора Цоя. Стоимость билета на концерт группы «Черный квадрат» — от 1 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 1 марта состоится концерт «Оркестра Модерн». Ханс Циммер OST — автор саундтреков к фильмам «Интерстеллар», «Начало», «Дюна», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря». Музыканты оркестра представят переосмысленные хиты и создадут атмосферу знаменитых кинокартин. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер рок-группы «Воскресение» Алексей Романов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Лидер рок-группы «Воскресение» Алексей Романов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На площадке киноконцертного зала «Космос» 2 марта состоится концерт рок-группы «Воскресение», которой исполняется 44 года. В гастрольном туре «Мастера и ангелы» музыканты представят новый альбом и, конечно, «золотые» хиты. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алессандро Сафина

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Алессандро Сафина

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» 3 марта состоится концерт итальянского оперного и эстрадного певца Алессандро Сафина с участием большого симфонического оркестра. Помимо классический музыки в репертуаре певца есть и эстрадные композиции, элементы поп-музыки, соула, песни из мюзиклов в сочетании с академическим вокалом, а также композиция Luna, получившая особую известность как саундтрек телесериала «Клон». Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

В Коляда-театре 25 февраля будет представлен бенефисный моноспектакль «Четыре капли». Он состоит из четырех историй, которых объединяет поиск истоков одиночества людей, попытка помочь заблудившимся. Монологи сыграют Евгений Корнильев (монолог Николая Коляды «Вовка-Морковка», или «Где ты, товарищ из ЦК?!»), Наталья Гаранина и студенты отделения театра кукол ЕГТИ (монолог Николая Коляды «Шерочка с машерочкой»), Ирина Плесняева (монолог Николая Коляды «Американка»), Никита Бондаренко (монолог Романа Козырчикова «Тварь»). Стоимость билета — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во вторник, 28 февраля, в Коляда-театре покажут моноспектакль «Четыре капли», монологи которого будут объединены другой темой: что делать человеку, которого жизнь загнала в угол? Монологи исполнят Лев Низами (монолог Николая Коляды «Кликуша»), Богдан Смоляницкий (монолог Кати Самани «Я — Юра»), Валерий Зайцев (монолог Вероники Пирожковой «Почему люди не рыбы?»), Вера Вершинина (монолог Марии Бердинских «Сиреневые шлепанцы»). Один из монологов, «Почему люди не рыбы?», посвящен исповеди человека, потерявшего родных и близких. Он приходит в церковь, надеясь найти успокоение, найти Бога. Стоимость билета — 800 руб.

В Музее андеграунда 3 марта пройдет спектакль «Лысая певица». Она представляет собой разговор двух супружеских пар. Пьеса написана в 1948 году франко-румынским драматургом Ионеско и была переведена на русский язык в 1981 году выпускниками философского факультета УрГУ, а ныне докторами философских наук Сергеем Вершининым и Татьяной Кругловой. Этот самиздат был первым переводом «Лысой певицы» и опередил официальный перевод почти на 10 лет. Рукопись пролежала 37 лет невостребованной, а сейчас обрела вторую жизнь. Роли в спектакле исполнят Илья Белов, Константин Итунин, Сергей Колесов, Александр Вахов. Стоимость билета — 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временный мемориал в честь политика Бориса Немцова в Екатеринбурге

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Временный мемориал в честь политика Бориса Немцова в Екатеринбурге

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В Ельцин Центре 27 февраля, в День памяти Бориса Немцова, будет впервые полностью показано видеоинтервью с ним, записанное для Музея Бориса Ельцина. Борис Немцов — самый молодой губернатор страны, первый вице-премьер в 1990-е годы, один из лидеров партии «Союз правых сил» (СПС). Был убит в Москве в 2015 году. Ему было 55 лет. Заказчик убийства до сих пор не найден. Вход на показ свободный, по предварительной регистрации.

В художественной галерее «ПоЛе» 25 февраля откроется выставка кузнеца Алексея Потоскуева «А я рыба, я рыба!». Изделия автора выполнены в совмещенных техниках просечного железа и художественной ковки и посвящены «рыбной» тематике, проникнуты «рыбными» символами и смыслами. Некоторые из них являются декором, а другие — функциональны и полезны в быту. Алексей Потоскуев родился в семье художника, ученик и мастер в кузнице Александра Лысякова. В 2014 году Алексей Потоскуев открыл кузнечное производство в Горном Щите. Выставка продолжит работу до 27 марта. Вход свободный.

В Музее андеграунда 2 марта состоится открытие выставки Александра Баженова «У Саши». Александр Баженов работает не только с живописью и графикой, но и с цифровым плакатом, монументальным искусством. Его последняя персональная выставка состоялась в 2017 году. Стоимость билета — 300 руб.

Подготовила Анастасия Таначева