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В Шаркане состоялось открытие 29-х Республиканских зимних сельских спортивных игр

23 февраля в Шаркане прошло торжественное открытие 29-х Республиканских зимних сельских спортивных игр. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

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Фото: пресс-служба администрации Шарканского района

Фото: пресс-служба администрации Шарканского района

Фото: пресс-служба администрации Шарканского района

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Фото: пресс-служба администрации Шарканского района

Фото: пресс-служба администрации Шарканского района

Фото: пресс-служба администрации Шарканского района

На мероприятии присутствовали известные спортсмены, в числе которых Галина Кулакова, Иван Черезов, Тамара Тихонова, Владимир Никитин, Нина Парамонова и многие другие. Огонь соревнований зажег заслуженный мастер спорта России Максим Вылегжанин.

«За последние четыре года команда Шаркана побеждает, лидирует по многим направлениям, и не только в спорте. Самое главное — конечно же, в социально-экономическом развитии. Мы по максимуму в хорошем смысле слова “вытряхиваем” деньги из федерального, республиканского бюджетов и строим, развиваемся. Символично, что в этом году вы принимаете сельские игры, и в этом году мы построим здесь плавательный бассейн. Это очень здорово. И я сегодня здесь с большим удовольствием»,— сказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время приветственного слова.

Открывал игры министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин. Он поблагодарил глав районов за то, что они поддерживают инициативу развития сельского спорта и формируют команды. Также господин Парахин отметил, что дух соревнований напрямую зависит от спортсменов и их желания побеждать.

29-е Республиканские зимние сельские спортивные игры пройдут с 22 по 25 февраля, и станут отборочным этапом перед Всероссийскими зимними сельскими спортивными играми. В двенадцати видах спорта будут состязаться более 1 тыс. представителей 25 районов Удмуртии. 23 февраля участники соревновались в лыжных гонках, хоккее, дартсе и других дисциплинах. Всего в рамках соревнований предусмотрено 93 комплекта медалей.

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