Разработку проекта реконструкции пермского ДК имени Солдатова оценили в 43 млн рублей

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова» объявило конкурс на разработку научно-проектной документации на капитальный ремонт, реставрацию и приспособление здания ДК для современного использования. Как указано на сайте, Единой информационной системы в сфере закупок конкурс был объявлен 22 февраля. Начальная цена составляет 43 млн руб. Прием заявок от претендентов на контракт заканчивается 10 марта. Подведение итогов конкурса запланировано на 14 марта.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
После заключения договора подрядчик в течении 30 дней должен получить разрешение по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. На разработку проекта предусмотрено 550 дней с момента получения разрешения.
Дворец культуры имени Солдатова находится по адресу Комсомольский проспект, 79. Здание было введено в эксплуатацию в 1951 году и является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Согласно техническому заданию, проект капремонта должен предусматривать: восстановление «в первоначальном виде» холлов, кулуаров, центрального фойе и лестничных маршей, расширение гардеробов, обновление сценического оборудования, а также полную замену сетей инженерно-технического обеспечения (энергоснабжения, тепловых сетей, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, сетей связи и т. д.).