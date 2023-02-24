Разработку проекта реконструкции пермского ДК имени Солдатова оценили в 43 млн рублей

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова» объявило конкурс на разработку научно-проектной документации на капитальный ремонт, реставрацию и приспособление здания ДК для современного использования. Как указано на сайте, Единой информационной системы в сфере закупок конкурс был объявлен 22 февраля. Начальная цена составляет 43 млн руб. Прием заявок от претендентов на контракт заканчивается 10 марта. Подведение итогов конкурса запланировано на 14 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

После заключения договора подрядчик в течении 30 дней должен получить разрешение по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. На разработку проекта предусмотрено 550 дней с момента получения разрешения.

Дворец культуры имени Солдатова находится по адресу Комсомольский проспект, 79. Здание было введено в эксплуатацию в 1951 году и является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Согласно техническому заданию, проект капремонта должен предусматривать: восстановление «в первоначальном виде» холлов, кулуаров, центрального фойе и лестничных маршей, расширение гардеробов, обновление сценического оборудования, а также полную замену сетей инженерно-технического обеспечения (энергоснабжения, тепловых сетей, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, сетей связи и т. д.).