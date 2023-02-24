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Коммерсантъ FM
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Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку 16,75%

Национальный банк Казахстана решил сохранить базовую ставку на уровне 16,75%. Годовая инфляция в Казахстане по итогам января 2023 года составила 20,7% против 20,3% в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Основной вклад в инфляцию сделал рост цен на продукты питания, следует из сообщения регулятора. Месячная инфляция продолжила замедляться четвертый месяц подряд до 1,1%, однако по-прежнему превышает среднеисторические значения.

В Нацбанке добавили, что инфляционные ожидания упали после декабрьских пиков. При этом они по-прежнему остались высокими, тренд на их снижение пока не сформирован. В регуляторе пояснили, что это препятствует быстрому замедлению инфляции.

Олеся Павленко

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