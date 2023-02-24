На ремонт канализационной станции в микрорайоне Кургана направят 222,5 млн рублей

Объявлен аукцион по выбору подрядчика для реконструкции канализационной насосной станции №14 в Заозерном микрорайоне Кургана. Прием заявок ведется до 10 марта, итоги подведут 15 марта. Заказчиком выступило АО «Курганводоканал», учредителем которого является администрация города.

Согласно техзаданию, после подготовительных работ подрядчику нужно будет провести демонтаж и реконструкцию приемного и машинного отделений насосной станции. Затем возвести новую часть здания административно-бытового комплекса. Завершить все работы нужно будет до 20 ноября этого года.