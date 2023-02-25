Как сложилась дальше жизнь Джорджа Родена

В 1989 году в городе Одесса, штат Техас, Джордж Роден убил члена секты, решив, что тот — наемный убийца, подосланный Хоэуллом. Впоследствии Роден также заявлял, что его хотят убить боевики из Организации освобождения Палестины. Он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В 1993 году бежал из больницы. Его поймали и вернули обратно. В 1995-м он бежал снова, был пойман у консульства Израиля в Нью-Йорке, где устроил скандал из-за отказа во въездной визе. Третья попытка побега, произошедшая 8 декабря 1998 года, стала последней. Роден умер от сердечного приступа, не успев покинуть территорию больницы.