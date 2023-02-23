Ярославские власти обещают не терять работников «ПАТП-1»

Директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных намерена сохранить в профессии водителей АО «ПАТП-1», которые с лета могут остаться без работы. Слова чиновницы приводят официальные соцсети регионального департамента транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 22 февраля мэр Ярославля Артем Молчанов заявил, что «ПАТП-1» не примет участие в конкурсах на пассажирские перевозки. Это означает, что с лета 2023 года предприятие уйдет из Ярославля, перестав обслуживать 23 автобусных маршрута в городе. Как говорит госпожа Черемных, отрасль пассажирских перевозок должна сохранить опытные кадры «ПАТП-1».

«В АО "ПАТП-1" Ярославля сегодня работают 706 человек, из них 268 водителей. Это опытные, проверенные профессионалы, которыми очень дорожит область. Отрасль не может их потерять», — заявила Татьяна Черемных.

Андрей Иванов