К выходным в Краснодарском крае потеплеет до +20 градусов

В ряде районов Кубани в конце недели ожидается потепление до +15…20 градусов, следует из сообщения Краснодарского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки на территории края установится сухая и холодная погода: температура воздуха ночью -6…-11 градусов, днем 0…+5 градусов. В горах чуть холоднее — до -16 ночью и до -6 днем. На Черноморском побережье ночью до -5 градусов, днем — до +8. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица

В субботу, 25 февраля, в целом по региону без осадков, лишь в западной половине края может пройти слабый дождь. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем — +6…11. На юге Кубани термометры покажут до +15 градусов, в горах – до -2 градусов.

В воскресенье, 26 февраля, ночные температуры будут со знаком «плюс»: термометры в среднем покажут +2…7 градусов. Днем потеплеет до +15…20 градусов. На Черноморском побережье утром будет ветрено и пройдет небольшой дождь, воздух днем прогреется до +16 градусов.

Наталья Решетняк

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