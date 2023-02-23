В Боткинской больнице объяснили, почему пенсионерку доставили в другое учреждение с травмами

Пенсионерка, которую на машине скорой помощи увезли из Боткинской больницы, поступила в медицинское учреждение уже с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе, передает 23 февраля «Фонтанка».

В больнице рассказали, что пенсионерка поступила в больницу 16 февраля со внебольничной двусторонней пневмонией и проходила лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Травмы головы и лица неустановленной давности у нее были зафиксированы еще на прошлой неделе.

«В результате дополнительного обследования и проведения КТ у женщины был выявлен геморрагический инсульт, в связи с чем было принято решение о переводе пациентки в Городскую больницу № 3»,–– рассказали в Боткинской больнице.

По данным городских СМИ, 92-летнюю пенсионерку привезли на скорой с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга с кровоизлиянием, а также множеством ушибов и ссадин. В природе травм разбирается полиция.

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