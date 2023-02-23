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Уроженец Ярославской области погиб в СВО

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель села Берендеево Переславского района Ярославской области Александр Великанов. Об этом сообщили в администрации Переславля-Залесского. В администрации пояснили, что мужчина был мобилизован из Тутаева.

Фото: Официальная страница «Вконтакте» администрации Переславля-Залесского

Фото: Официальная страница «Вконтакте» администрации Переславля-Залесского

«Прощание с Александром пройдет 24 февраля в 10:00 в Берендеевском сельском Доме культуры, отпевание в 11:00 в Церкви всех святых»,— говорится в сообщении администрации.

Алла Чижова

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