ХК «Сочи» в овертайме проиграл СКА в матче 66-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду уступил питерскому СКА в рамках 66-го тура КХЛ. Матч закончился со счетом 5:6.

Счет в матче открыли сочинские хоккеисты на четвертой минуте, когда смог отличиться Кирилл Петьков. На десятой минуте нападающий СКА Никита Гусев отправил шайбу в ворота хозяев и сравнял счет. Через две минуты Кирилл Петьков забил еще один гол и помог «Сочи» снова повести в счете.

На 29-й минуте Евгений Кетов отличился в составе СКА и восстановил равенство в счете. На 33-й минуте третий гол сочинцев забил нападающий Артур Тянулин. На первой минуте третьего периода Артур Тянулин оформил дубль и помог «Сочи» увеличить разницу в счете.

На 47-й минуте «барсы» реализовали большинство, а шайбу забросил Тимур Хафизов. На 51-й минуте Дмитрий Яшкин помог СКА забить в третий раз. Через четыре минуты Яшкин оформил дубль, когда его команда играла в большинстве. Менее чем за две минуты до сирены армейцы сравняли счет. Отличился Александр Волков. В овертайме удача оказалась на стороне СКА, а победную шайбу забросил Игорь Ожиганов. В итоге поражение «Сочи» со счетом 5:6.

После 66 матчей сочинцы занимают 11-е место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч ХК «Сочи» сыграет на своем льду 24 февраля против «Северстали» из Череповца.

Евгений Леонтьев

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