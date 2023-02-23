«Луну-25» включили в график

В «Роскосмосе» пообещали отправить первую в истории современной России миссию на Луну. Запуск аппарата «Луна-25» запланирован на 13 июля. Последний раз подобная отечественная станция садилась на спутник Земли в 1976 году. Первоначально запуск «Луны-25» должен был состояться еще в 2015-м, но всякий раз переносился. В последний раз это произошло прошлой осенью. Как объясняли в «Роскосмосе», причиной стали технические неполадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Может ли история повториться? Член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов считает, что шанс на успешный запуск есть, но проблемы могут возникнуть при посадке аппарата: «Все предыдущие анонсы проходили без готового аппарата, а сейчас он есть. К сожалению, у "Луны-25" нет активной интеллектуальной системы мягкой посадки, как у американских и китайских аппаратов, которые садятся на Марс и Луну, с бортовым компьютером и системой датчиков.

Системы США и КНР предусматривают поиск места посадки, могут избежать какой-то зоны с камнями или трещину, отлететь без управления с Земли. У России такого нет, поэтому изначально выбирают достаточно плоское и удобное место. То есть у него не будет возможности изменить свою траекторию при посадке — она расчетная. Вероятность успешного запуска очень высока. Не знаю, как он отработает, как сядет, поскольку РФ уже несколько десятилетий не садилась на другие небесные тела, опыт утрачен».

Из-за переносов запуска «Луны-25» срывались совместные миссии России с другими странами. Так, Швеция несколько лет назад, не дождавшись готовности российского зонда, отправила свой прибор по изучению экзосферы на китайском аппарате. Даже если запуск станции пройдет успешно, стать лидером в гонке исследований Луны Россия уже не сможет, полагает популяризатор космонавтики Виталий Егоров:

«Сначала была авария "Фобос-Грунта", потом — санкции. По сути, даже нынешний перенос — тоже последствие ограничений, там пришлось менять посадочный радар. Сейчас проблемы с ним вроде бы решены — никаких причин для дальнейших переносов нет. С научной точки зрения миссия не самая насыщенная, задача больше инженерная — вернуть опыт посадки на Луну.

У "Луны-25" довольно серьезная цель — найти лунную воду в грунте. Ее в лунном приполярье разведали со спутников еще 10-15 лет назад, но пощупать хотя бы роботизированной рукой никаким агентствам еще не удавалось.

Свой спутник у Луны есть у Южной Кореи, у Индии, у России такого с советских времен не было. Если "Луна-25" съедет дальше по графику или по каким-то причинам не долетит, следующие попытки взять лунную воду будут у Индии и у Китая. Индийцы уже пытались высадить свой космический аппарат на Южный лунный полюс, но он разбился. Их шанс высадиться и взять эту лунную воду повышается просто потому, что у них опыта в этом больше, чем у "Роскосмоса".

У Китая есть неоднократные успешные посадки на Луну, но пока они проходили ближе к экватору. При этом исследования планируются. В 2025 году американцы наметили запуск лунохода с буровым устройством, который должен обойти целые окрестности у Южного полюса и изучить грунт. Он получит больший объем данных, поскольку "Луна-25" никуда двигаться не будет. Даже если все успешно пройдет, она просто будет стоять на одном месте. А луноход, конечно, соберет больше информации».

В прошлом году Европейское космическое агентство отказалось от совместных с Россией программ по изучению спутника Земли. В «Роскосмосе» ответили, что снимут с проектов «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27» европейское оборудование. При этом продолжает действовать подписанный в 2021 году меморандум с Китаем о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции.

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Елизавета Скобцова