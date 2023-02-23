В Новороссийске перевернувшийся КамАЗ засыпал трассу зерном

Несколько тонн зерна высыпались на трассу Новороссийск-Керчь в результате опрокидывания КамАЗа, сообщает Госавтоинспекция города. ДТП произошло около 10 утра 23 февраля. Пострадавших нет.

Фото: Госавтоинспекции Новороссийска.

«По предварительным данным, водитель зерновоза не справился с управлением…В результате ДТП груз рассыпан по проезжей части. Устанавливаются причины дорожно-транспортного происшествия», - говорится в сообщении.

В настоящий момент на въезде в Новороссийск образовался небольшой затор. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспорта.

Наталья Решетняк

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