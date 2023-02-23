На Кубани за сутки коронавирусом заболели 157 женщин и 120 мужчин

За минувшие сутки в Краснодарском крае коронавирусом заразились 277 человек, это на 18 случаев больше, чем накануне, следует из статистики краевого оперштаба. Летальных случаев нет, в стационарах лечатся 246 человек.

Фото: администрация Краснодарского края

Максимальное количество заболевших зарегистриовано в Краснодаре – 139. В Геленджике заболели 12 местных жителей, в Новороссийске и Кавказском районе - по 11.

По девять новых пациентов выявлено в Кущевском и Северском районах. Далее идет Динской район, где заболели семеро. В Горячем Ключе и Тимашевском районе - по шесть новых пациентов. В Крымском и Павловском - по пять. В Тбилисском, Гулькевичском и Абинском районе - по четыре, в Приморско-Ахтарском и Староминском районах – по три. В Анапе, Армавире, Усть-Лабинском, Тихорецком, Темрюкском, Славянском, Крыловском, Каневском, Ейском районах - по два. В Брюховецком, Калининском, Кореновском, Красноармейском, Курганинском, Лабинском, Ленинградском, Новокубанском, Новопокровском, Туапсинском - по одному.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram