Кондратьев возложил цветы к Вечному огню в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в День защитников Отечества прибыл на Площадь Героев в Краснодаре. Там он возложил цветы к Вечному огню, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: администрация Краснодарского края

«Патриотизм, мужество и преданное служение Отчизне всегда были и остаются основополагающими ценностями нашего народа», - сказал Вениамин Кондратьев.

В памятной церемонии также приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, руководитель СУ СКР по краю Андрей Маслов, начальник краевого управления МВД Владимир Андреев, мэр Краснодара Евгений Наумов и другие.

Наталья Решетняк

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